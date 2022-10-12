ليفاندوفسكي يبقي على آمال برشلونة في دوري الأبطال.. وبايرن يصعد لدور الـ16

أحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في مرمى إنتر، ليقود فريقه برشلونة الإسباني للإبقاء على حظوظه الضئيلة في الصعود للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله المثير 3 / 3 مع ضيفه الإيطالي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

في المقابل، التحق بايرن ميونخ الألماني بركب المتأهلين لدور الـ16 في المسابقة القارية، عقب فوزه السهل 4 / 2 على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، في الجولة ذاتها بنفس المجموعة اليوم.

وتصدر بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، ويحصد بطاقة التأهل للدور القادم بتلك المجموعة قبل جولتين على النهاية.

وتفوق بايرن بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه إنتر، فيما بقي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وظل فيكتوريا بلزن قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وعلى ملعب (كامب نو)، بادر برشلونة بالتسجيل عن طريق نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 40، غير أن إنتر رد بهدفين عن طريق نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب، ليحرز ليفاندوفسكي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 82.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أعاد روبن جوسينس التقدم لإنتر بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 89، غير أن ليفاندوفسكي منح الأمل من جديد لبرشلونة في الصعود بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وباتت آمال برشلونة في التأهل معقودة على أقدام منافسيه في الجولتين المقبلتين، شريطة فوز الفريق الإسباني في كلتا الجولتين على كل من بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.

وفي مباراة فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ، بادر الفريق البافاري بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وارتدى ليون جوريتسكا ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الثالث والرابع لبايرن في الدقيقتين 25 و35، فيما انتفض الفريق التشيكي في الشوط الثاني، مستغلا حالة الهدوء التي طغت على أداء بايرن، ليحرز هدفين من خلال آدم فلكانوفا وجان كليمنت في الدقيقتين 62 و75 على الترتيب.