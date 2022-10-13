هل “صك الإعالة” من المستندات المطلوبة لإرفاق الأبناء كتابعين؟..”#حساب_المواطن” يوضح #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن"، الخطوات والمستندات المطلوبة لإرفاق الأبناء كتابعين في حساب الأرملة أو المطلقة، مؤكداً أن صك الإعالة ليس من المستندات المطلوبة.

وأبان البرنامج في رده على استفسار أحد التابعين على "تويتر" أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "أرملة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين.

وأضاف أنه يمكن إرفاق الأبناء كتابعين، عبر إرفاق المستندات المطلوبة، وهي :صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة.

وكان "حساب المواطن" قد أودع يوم الأثنين الماضي دفعة أكتوبر الجاري بحسابات المستفيدين المستحقين للدعم والمستوفين لشروط الأهلية.