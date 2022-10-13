تعرف على #أسعار_النفط اليوم

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعدما تراجعت عند تسوية تعاملات أمس وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي على الخام، بينما تتجه الأنظار اليوم نحو بيانات المخزونات الأمريكية.

وخفضت منظمة "أوبك" توقعاتها بشأن طلب الصين على النفط بمقدار 60 ألف برميل يوميًا، من توقعات الشهر الماضي التي أشارت إلى نمو الطلب 120 ألف برميل يوميًا، في إشارة إلى تداعيات سياسة "صفر كوفيد" على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط 7.05 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أكتوبر الجاري، تزامنًا مع صعود مخزونات البنزين 2.01 مليون برميل، في حين تراجع مخزون المقطرات 4.5 مليون برميل.

هذا ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام بمقدار 900 ألف برميل يوميًا.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر عند 92.48 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر عند 87.19 دولار للبرميل.