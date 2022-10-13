مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

قال المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الخميس ، إن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة.

وأضاف المركز عبر تويتر أن مكة المكرمة سجلت 39 درجة مئوية تلاها المدينة المنورة والعلا عند 38 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء من سواحل البحر الاحمر والخليج العربي.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: