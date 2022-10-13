مجلس_التعاون_الخليجي: نرفض التصريحات الصادرة بحق #السعودية بعد قرار #أوبك+ #عاجل

رحب الأمين العام لمجلس التعاون بالبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية بشأن رفض التصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون ، ايمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها وإلتزاماتها كركيزة اساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودورها السياسي والاقتصادي الكبير.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أنه يستذكر الدور التاريخي لـ المملكة في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.