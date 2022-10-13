“الربيعة”: #المملكة نجحت في فصل 52 #توأم_سيامي من 23 دولة خلال 3 عقود

أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، دور المملكة الرائد الممتد لأكثر من 30 عاماً لفصل التوائم السيامية.

وأضاف خلال استضافته أمس في بولندا ، أن المركز فصل 52 توأماً من 23 دولة في 3 قارات بنجاح كبير.

وأشار إلى أن مبادرة المملكة عام 2005 بإحضار التوأم السيامي البولندي "داريا وأوليقا" لإجراء فصلهما بعملية جراحية استغرقت 18 ساعة ونصف.

وقال "الربيعة" إن تجربة المملكة في مجال فصل التوائم السيامية، بدأت منذ عام 1990، مبيناً أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية يُعد نموذجاً إنسانياً وطبياً وعلمياً فريداً.