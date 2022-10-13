البنك الدولي: تغير المناخ قد يدفع 132 مليون شخص للفقر المدقع بحلول 2030

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، إن جائحة كوفيد دفعت 70 مليون شخص حول العالم للدخول في دائرة الفقر المدقع في عام 2020، كما انخفض الدخل العالمي بنسبة 4%.

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة الدول الـ24 الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف "مالباس"، في تصريحات صحفية، إنه في ذات السياق يمكن أن يدفع تغير المناخ 132 مليون شخص للفقر المدقع بحلول عام 2030. مستطردا: بدون اتخاذ إجراءات عاجلة يمكن أن يضطر 216 مليون شخص للهجرة من داخل بلدانهم بحلول عام 2050.

واستعرض رئيس مجموعة البنك الدولي، دعم المؤسسة للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الارتباطات المالية بلغت 196 مليار دولار منذ عام 2020، وفي السنة المالية الماضية خصصت المؤسسة الدولية للتنمية 38 مليار دولار، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 33 مليار دولار، ما يعكس زيادة بنسبة 68% عن متوسط ما قبل الجائحة، مؤكدًا أن البنك الدولي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للتمويل والدعم للدول الأعضاء.