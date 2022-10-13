إيقاف راموس 3 مباريات عن باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي لسب الحكم

عاقبت لجنة التأديب برابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليج 1، سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان بالإيقاف 3 مباريات بينها واحدة مع إيقاف التنفيذ، وأدانت اللجنة راموس بالتهجم اللفظي على حكم اللقاء بيار جايوست لينال البطاقة الحمراء رقم 28 في مسيرته.

وجاء القرار بعد طرده من لقاء ريمس بسبب تلفظه بلفظ خارج أمام حكم اللقاء.

وكشفت تقارير صحفية ان سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، قال لفظ خارج لحكم اللقاء على خلفية طرده في مواجهة رينس.

وأدانت اللجنة اللاعب بتوجيه كلمات نابية للحكم بيار جايوست، في مباراة رينس السبت في المرحلة 10 من الدوري، عندما طرد في الدقيقة 42، للمرة الـ28 في مسيرته.

وتأكد غياب راموس عن كلاسيكو الكرة الفرنسية ضد مارسيليا يوم الأحد المقبل في ملعب بارك دي برانس، وعن مواجهة أجاكسيو في الجولة التي تليها. ومن الممكن أن يعود أمام تروا في الجولة الثالثة عشر حيث أن إيقافه المباراة الثالثة قيد التنفيذ.