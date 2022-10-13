“سبل العيش”.. “الملك سلمان للإغاثة” يدشن برنامجا لتمكين الأسر المعيلة للأيتام في اليمن

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول الثلاثاء، برنامج "سبل العيش"، لتمكين الأسر المعيلة للأيتام، في ثلاث محافظات يمنية، وذلك ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن البرنامج يتضمن البرنامج إقامة دورات تدريبية بالجانب المهني لـ 166 أسرة معيلة للأيتام في محافظات عدن، ولحج، ومأرب، بهدف تمكينهم اقتصادياً وخلق فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل لهم، إضافة إلى تقديم كفالات معيشية وتعليمية لـ 536 يتيماً ضمن الأُسر المستهدفة.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز في رعاية الأيتام والأسر المعيلة لهم والإسهام في التخفيف من معاناتهم وتحقيق العيش الكريم لهم.