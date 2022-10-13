فحص طبي لتحديد موقف نجم الريال قبل الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن العملاق البلجيكى تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بات مهددا بالغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد المقبل بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة ماركا الاسبانية أن هناك أنباء صادمة لريال مدريد بشأن إصابة حارسه البلجيكى تيبو كورتوا، الذى غاب عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

وأضافت ماركا ، لا يزال الألم موجود عند كورتوا ، تواجده في الكلاسيكو في محل شك حيث تدرب كورتوا، مع سيبايوس وروديجر داخل الصالة الرياضية.

وتابعت الصحيفة، كورتوا سيخضع لأختبارات جديدة يوم الغد ، كورتوا لم يتدرب اليوم ، مشاركته في الكلاسكيو أصبحت معقده..