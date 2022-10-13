أسعار_النفط تتراجع مع تحذير #وكالة_الطاقة_الدولية من ركود

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مخاوف من أن يحد التضخم المتنامي من الطلب على الوقود ومع تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى ركود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 92.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1349 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.6 بالمئة مسجلا 86.75 دولار للبرميل.

وتعرضت الأسعار لضغوط من تحذير من وكالة الطاقة الدولية من أن أحدث قرار لأوبك+ بخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا ربما سيدفع بالاقتصاد العالمي للركود.

وقالت وكالة الطاقة الدولية "خطة... أوبك+... أخرجت نمو إمدادات النفط عن مساره لباقي العام وللعام المقبل، والأسعار الأعلى الناتجة عن ذلك ستفاقم من اضطرابات وتقلبات السوق وتزيد من حدة المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة".

وخفضت الوكالة من تقديراتها لنمو الطلب على النفط قليلا للعام الجاري إلى 1.9 مليون برميل يوميا وبمقدار 470 ألف برميل يوميا في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.