طلب ملاك مانشستر يونايتد 10 مليارات دولار مقابل البيع للتعجيز

كشفت تقارير صحفية أن عائلة جليزر المالكة لنادى مانشستر يونايتد الإنجليزى أصبحوا على استعداد لبيع النادى العريق حال وصول عرض بقيمة 10 مليار دولار أي ما يعادل 9 مليار جنيه إسترلينى، وذلك وفقًا لتقارير صادرة من وسائل الإعلام الإنجليزية.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" أن عائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد ستدرس بيع النادي في حال وصول عرض بقيمة 10 مليار دولار، وأوضحت أن العائلة الأمريكية المالكة للنادى وضعت مبلغًا وصفته بالمبالغ فيه وبالتأكيد سيؤدى إلى عدم إقبال أي مستثمرين لشرائه وهو الغرض من الإعلان عن هذا السعر.

وألمحت الصحيفة إلى وجود مفوضات مع مستثمر غير معلوم ولم يتم الكشف عنه حاليًا ولذلك ترغب النادى في عدم جذب أي مستثمرين جدد، وأكدت أنه في حالة إتمام تلك الصفقة وبيع النادى بالفعل سيكون الأعلى قيمة في العالم والتي يحتلها حاليًا نادي دالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية والذى تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ويليهم نيو إنجلاند باتريوتس، بقيمة 6.4 مليار دولار.