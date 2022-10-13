صندوق_النقد_الدولي يتوقع نمو #الناتج_المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 5% 

يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط خمسة بالمئة في 2022، ارتفاعا من 4.1 بالمئة في 2021 قبل أن يتباطأ إلى 3.6 بالمئة في 2023 بسبب تدهور الموقف الاقتصادي العالمي.

و قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس: إن الأنشطة الاقتصادية في المنطقة تتمتع حتى الآن بالمقاومة وستتواصل عمليات التعافي بسرعة متفاوتة في 2022، ونتوقع أن يسجل النمو في المنطقة هذا العام خمسة بالمئة.

وتابع: التوقعات تشير إلى بلوغ التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14.2 بالمئة في 2022 وبأن يظل مرتفعا في العام المقبل.