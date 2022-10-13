الناتو يستبعد استخدام الأسلحة النووية.. ويحذر روسيا من عواقب وخيمة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس: إن الظروف التي قد يضطر فيها الحلف إلى استخدام أسلحة نووية "بعيدة للغاية"، مضيفًا أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا استخدمت روسيا مثل هذه الأسلحة.

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في اجتماع لوزراء دفاع الحلف "ستكون هناك عواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية، أي نوع من الأسلحة النووية ضد أوكرانيا".

وتابع: "لن نتطرق إلى كيفية ردنا، لكن ذلك سيغير جذريا طبيعة الصراع. سيعني أن خطا فاصلا بالغ الأهمية قد تم تخطيه" في إشارة للحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الغرض الأساسي من الردع النووي لدى حلف الأطلسي هو الحفاظ على السلام ومنع التعدي على الدول المتحالفة فيه، وبالتالي فإن الملابسات والظروف التي تدفعه لاحتمال استخدام السلاح النووي "بعيدة للغاية".