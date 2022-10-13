الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال في كلمة له إن المفاوضات بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل "وصلت إلى نهاية إيجابية"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تكون هذه المفاوضات بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان.

وأضاف: "أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وأكمل: "هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة.. لبنان أصبح بلدا نفطيا"، مشيرًا إلى أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا يعني "أي نوع من أنواع التطبيع".

وقال: "في هذا الاتفاق لم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000".