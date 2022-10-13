أخصائي : 3 أمور فعلها تُجنبك الإصابة بـ” #الاضطرابات_النفسية “

كشف الأخصائي النفسي عبدالملك التركي، عن 3 أمور لا بد للشخص أن يكون فعالا فيهما ليتجنب الاضطرابات النفسية.

وقال في لقاء ببرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إنه يجب الاهتمام بـ3 جوانب، الأول الأسرة إذ يجب الحضور الدائم معهم والخروج مع الأولاد ومشاركتهم وتأدية الواجبات الأسرية.

وأضاف: "الجانب الثاني هو العمل يجب على الفرد أن يقدم عمله على أكمل وجه، أما الجانب الثالث فهو المجتمع إذ يجب ألا ينفصل الشخص عنه ويجب عليه حضور المناسبات الاجتماعية".

ودعا الأخصائي النفسي عبدالملك التركي إلى ممارسة الرياضة بكثافة مشيرًا إلى أنها تساعد في الترويح عن النفس.