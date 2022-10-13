المملكة تواصل الحرب على #المخدرات.. ضبط 108 ملايين قرص أمفيتامين و700 كيلو جرام من الحشيش في 5 أشهر #عاجل

كشف تقرير نشرته قناة "الإخبارية" الجهود التي تبذلها المملكة لمحاربة تجارة المخدرات، من خلال إجراءات حازمة وعمليات استباقية تواجه فيها عصابات إجرامية، تستعمل فيها أدوات حديثة.

وعرض التقرير إحصائية عن المضبوطات منذ مطلع العام الجاري 2022 حتى نهاية شهر مايو الماضي، وبلغت المضبوطات 108 ملايين حبة من مخدر الإمفيتامين.

وفي مهمة أمنية في جازان وعسير ألقت الدوريات الأمنية القبض على 80 متهما بينهم مخالفون وبحوزتهم 3 أطنان و309 كيلو جرامات من القات المخدر، و772 كيلو جراما من الحشيش المخدر، و206 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.