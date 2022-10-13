الداخلية تستعرض في #جيتكس_2022 عدد العمليات التي نفَّذتها #أبشر منذ بداية 2022

استعرضَت وزارةُ الداخلية -خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي- العديدَ من الإنجازات التقنية والرقمية، التي حقَّقَتها وأسهمت في رفع جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار للمملكة.

وأعلنت الوزارة خلال "جيتكس" تنفيذَ منصتها الإلكترونية "أبشر" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022م ، 21,550,000 عملية إلكترونية؛ وذلك بمعدل تجاوز 79 ألف عملية يومياً، وفَّرَت للمواطنين والمقيمين والزوار خدمات إلكترونية متكاملة، لم يحتاجوا فيها إلى زيارة مقار قطاعات وزارة الداخلية.

وأسهمت الوزارة في سهولة تنفيذ الخدمات عبر أبشر، التي تجاوزت 350 خدمة إلكترونية يستفيدُ منها أكثرُ من 26 مليون هوية رقمية، حيث أصدرت وجدَّدت 846,114 جواز سفر سعودي، وأصدرت وجدَّدت 5,039,558 إقامة، كما أكملت إصدار 2,288,952 تأشيرة خروج وعودة، وتمديد 1,706,964 تأشيرة خروج وعودة، وإلغاء 123,495 تأشيرة خروج نهائي، ونقلت خدمات 598,918 مقيماً، وأكملت تنفيذ 453,207 عمليات في خدمة طلب تقرير مقيم، وإصدار 23,386 تفويض استقبال للقادمات للعمل، وأصدرت 632,768 طلب تفويض قيادة، وأتمَّت تجديد 1,291,633 رخصة قيادة.

كما أكملت تنفيذ 588,409 عمليات في خدمة طلب ورقة إصلاح، وجدّدت 1,015,939 رخصة سير مركبة، إضافةً إلى إسقاط 182,580 مركبة تالفة، ونفَّذت 114,548 مبايعة مركبة، و 64,563 عملية في خدمة الاستفسار عن صلاحية تأمين المركبات.

ونفَّذت الوزارة عبر منصة "أبشر" "735,849" عملية في خدمة"بياناتي"، و "105,713" عملية في خدمة التحقق من صلاحية الهوية، كما تم إصدار سجل الأسرة لـ "162,801" فرد، وتجديد الهوية إلكترونياً لـ "66,073" مواطنًا، وتقديم 15,736 تعريفًا بفرد الأسرة، ونفَّذت 5,480,720 عملية في خدمة طلب توصيل بالبريد، وأكملت تنفيذ 50,307 عمليات في خدمة الاستفسار العام عن البصمة.

وتعملُ وزارةُ الداخلية عبر "أبشر" على التوسُّع في الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم والزائر، حيث دشَّنَت مؤخرًا العديدَ من الخدمات، منها؛ خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً، وخدمة الكفالة الإلكترونية للشرط، وخدمة إذن التنقُّل بالسلاح الناري، وخدمة إصدار إذن إصلاح مركبة للقطاع الخاص، وخدمات مركبات النقل العام للقطاع الخاص.

وتهدف وزارة الداخلية إلى الاستمرار في رحلة التحول الرقمي لقطاعاتها من خلال استحداث وتطوير خدمات رقمية متكاملة تقدمها قطاعات الوزارة عبر منصة أبشر، وتسخير أحدث التقنيات والابتكارات؛ لتقديم تجربة عميل متميِّزة، تسهمُ في الارتقاء بمستوى رضا العملاء، وفي الوقت ذاته الوصول إلى تقديم جميع خدمات قطاعات الداخلية بآلية رقمية متكاملة تغني المستفيد عن زيارة مقار قطاعات الوزارة؛ بما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030م.