“#التعليم”: إتاحة منصة #مدرستي للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية #عاجل

الوئام - عبدالله العازمي

أكدت وزارة التعليم على إتاحة منصة مدرستي للمدارس الأهلية و العالمية والأجنبية و إمكانية الاستفادة من خدماتها بالإضافة لاستخدام منصاتها التعليمية الخاصة التي تحقق معايير استمارة قياس أداء منصات التعليم و إدارة التعليم في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية ودليل الحد الأدنى لمعايير نظام إدارة التعليم.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وتضمن التعميم التأكيد على أهمية إعداد الدروس إلكترونياً في جميع المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية بالشكل الأمثل وفق الخصائص التقنية المتاحة لديها في المنصات المستخدمة.

وشدد التعميم على ضرورة متابعة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات في مكاتب التعليم ومكتب التعليم الأهلي إعداد الدروس بالشكل الأمثل من خلال استخدام منصة مدرستي.