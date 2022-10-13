أول تصريح لرئيس الحكومة العراقية المكلف: لن نسمح بالتدخل في شؤون بلادنا الداخلية

قال رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، إنه لن يسمح بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية ويجب احترام سيادة أراضينا

وأضاف أنّ حكومته "ستتضمن الشخصيات الكفؤة والنزيهة والقادرة على تحمل المسؤولية".

وأكد السوداني: "من دواعي الفخر التصدي لهذه المسؤولية، وسنعمل بكلّ تفاني واخلاص للتصدي للمشاكل والأزمات"، كما "سنعمل على فك الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل".

وتابع: "أتقدم بالشكر الجزيل للقوى السياسية على دعمها الواسع في منحنا الثقة لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً: "برنامجنا الحكومي سيكون واعداً وواقعياً ونلتزم بالعمل وفق الدستور".