أخبار دوليّة

#فيديو.. رئيسة #مجلس_النواب الأمريكي تُهدد “#ترامب” بالضرب عقب اقتحام “#الكابيتول”

14 أكتوبر 2022 · < 1 minute
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وثق مقطع فيديو تمّ تصويره في يناير 2021، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهي تهدد بضرب الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي" في الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحدة عقب تداوله : "آمل أن يأتي، سأقوم بضربه، وسأذهب إلى السجن، وسأكون سعيدة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم التقاط الفيديو في مكتبها ، بعد إلقاء ترامب خطابا ناريا للتجمع الذي كان محتشدا بالقرب من البيت الأبيض، قبل أن يتجهوا إلى الكابيتول، ويحاولوا منع مجلسي النواب والشيوخ من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.

 

 

 

 