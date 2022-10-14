فيديو.. رئيسة #مجلس_النواب الأمريكي تُهدد “#ترامب” بالضرب عقب اقتحام “#الكابيتول”

وثق مقطع فيديو تمّ تصويره في يناير 2021، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهي تهدد بضرب الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي" في الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحدة عقب تداوله : "آمل أن يأتي، سأقوم بضربه، وسأذهب إلى السجن، وسأكون سعيدة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم التقاط الفيديو في مكتبها ، بعد إلقاء ترامب خطابا ناريا للتجمع الذي كان محتشدا بالقرب من البيت الأبيض، قبل أن يتجهوا إلى الكابيتول، ويحاولوا منع مجلسي النواب والشيوخ من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.