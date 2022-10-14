الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ترقب زيادة #الفائدة_الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1670 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، وانخفضت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاما التي لامستها يوم الخميس.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يدعم توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر تشرين الثاني.

ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائدا ثابتا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.8 بالمئة إلى 19.01 دولار للأوقية ولكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس آب.

وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 904.77 دولار والبلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2125.18 دولار. ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.