بوتين: ممرات #الحبوب_الأوكرانية تستخدم في #الإرهاب.. ولا حاجة لمحادثات مع #بايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة: إنه ينبغي إغلاق الممرات الإنسانية للحبوب الأوكرانية، إذا تبين أنها تستخدم في ما أسماه "أعمالا إرهابية".

وتوجه روسيا انتقادات بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة للاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والذي وقعته في يوليو تموز لإلغاء حظر صادرات المواد الغذائية من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، والتي كانت موسكو قد حظرتها.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي في عاصمة كازاخستان، أنه لا يرى "حاجة" لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن حضور قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا الشهر المقبل.