بريطانيا.. رئيسة الوزراء تعزل #وزير_المالية

عزلت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، وزير المالية كواسي كوارتنج قبل فترة وجيزة من توقعات بإلغائها أجزاء من برنامجه الاقتصادي في محاولة للنجاة من الاضطرابات التي تعصف بالسوق والساحة السياسية.

وقال كوارتنج: إنه استقال بطلب من تراس بعد عودته سريعا إلى لندن خلال الليل من واشنطن حيث كان يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي. وأكدت الحكومة البريطانية أن تراس، التي تولت السلطة قبل 37 يوما فحسب، ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة.

وذكر كوارتنج في خطاب استقالته الموجه إلى تراس نشره على تويتر: "لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. ولقد قبلت ذلك".

وكوارتنج هو وزير المالية الأقل بقاء في المنصب منذ 1970 ومن سيخلفه سيكون رابع وزير للمالية في غضون أشهر.