أمين الرياض يتفقد حدائق الملك عبدالله العالمية.. ويشيد بدعم القيادة للمشروع

تفقد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، سير العمل في حدائق الملك عبدالله العالمية، الواقعة غرب مدينة الرياض، بحضور قيادات الأمانة وفريق عمل المشروع.

واطلع الأمير بن عياف على سير المشاريع الضخمة التي تضمها الحدائق التي تقدمت فيها نسب الإنجاز بشكل متسارع، مشيدا باستمرار العمل بالحدائق دون توقف في الاشهر الماضية.

ومشروع حدائق الملك عبدالله العالمية هو أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض وتبلغ مساحته الإجمالية اكثر من مليوني متر مربع، وينسجم مع برنامج تحسين جودة الحياة، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وخلال جولته، قال الأمير فيصل بن عيّاف إن العمل المستمر و وتسارع نسب الانجاز فيه خلال فترة قصيرة نسبياً يأتي بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظهم الله، مؤكدا الطموح ان يكون المشروع اضافة نوعية للمدينة يرفه عن سكانها ومقصدا للزائرين.

كما ترأس الاجتماع الدوري باللجنة التوجيهية الخاصة بالإشراف على الحدائق، في حدائق الملك عبدالله العالمية، لاستعراض سير العمل في المشروع ، ونسب الإنجاز ، ولضمان مواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة تحقيقاً لتطلعات القيادة.