البرلمان_العربي يدعم موقف المملكة الرافض للتصريحات الصادرة بحقها عقب قرار “#أوبك+”

أعلن البرلمان العربي، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لموقف المملكة الرافض للتصريحات الصادرة بحقها، عقب قرار أوبك بلس.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، دعمه تصريح وزارة الخارجية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس، مشددا على رفضه واستنكاره الشديدين لتلك التصريحات.

وبحسب بيان، شدد العسومي على تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمه لموقفها الواضح، الذي أكد أن هذه القرارات يتم اتخاذها من خلال التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء في "أوبك+"، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، وأن هذه القرارات تراعي في الأساس عملية العرض والطلب في سوق النفط العالمي.