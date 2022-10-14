استشاري جراحة العمود الفقري: الرجال أكثر إصابة بـ ” #عرق_النساء “

كشف استشاري جراحة العمود الفقري صلاح الدين خليفة، عن أن الرجال أكثر إصابة بـ "عرق النساء"، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المصابين بـ "الديسك" لا يعلمون بإصابتهم لعدم وجود آلام.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "120" على قناة الإخبارية، إن هناك مليون شخص مصابين بآلام الظهر بسبب السفر أو الجلوس الخاطئ أو حمل الأشياء الثقيلة.

ودعا كل من يشعر بآلام الظهر أن يستشير الطبيب فورا، موضحا أن "مرض الديسك" درجات وكل درجة لها تعامل مختلف.

وقال إن هناك 3 أعراض خطيرة تدل على التقدم في مرض الديسك وهي "ضعف بعض القوى في الرجلين، تنميل أو خدران بمنطقة السرة، وعدم التحكم في البول".