” #بوتين ” يرعب أوروبا بهذا الإجراء العسكري غير المسبوق

زاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أسلحته الثقيلة وقاذفاته في قاعدة جوية بالقرب من الحدود الفنلندية والنرويجية.

وقال بوتين إنه من المقرر انتهاء عملية استدعاء جنود الاحتياط في غضون أسبوعين، معلنا نهاية قريبة لعملية التعبئة التي دفعت بمئات الآلاف من الرجال إلى أتون الحرب في أوكرانيا وتسببت في فرار غيرهم بأعداد كبيرة من روسيا.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن الرئيس الروسي زاد من عدد القاذفات الاستراتيجية في قاعدة أولينيا الجوية، حتى وصلت إلى 11 قاذفة تفوق سرعة الصوت من طراز توبوليف 160 الملقبة بالبجعة البيضاء.

وهناك 7 قاذفات استراتيجية من طراز تو-160 في صور الأقمار الصناعية التي تم إصدارها حديثا، و4 طائرات من طراز تو-95 في المنشأة الواقعة في شبه جزيرة كولا، الموجودة في أقصى شمال غرب روسيا، وفي الدائرة القطبية الشمالية.