تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار #منجم_الفحم و 15 شخصا ما زالوا عالقين

ارتفعت حصيلة القتلى في الانفجار الذي وقع بأحد مناجم الفحم شمال غرب تركيا، و15 شخصا ما زالوا عالقين.

وتستمر جهود الإنقاذ لانتشال عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 متراً تحت مستوى سطح البحر.

وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في منجم للفحم في شمال غرب تركيا إلى 28 قتيلاً و28 جريحاً، بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال عشرات العمال العالقين في الموقع الذي سيتفقده السبت الرئيس رجب طيب اردوغان .

وكتب اردوغان في تغريدة نشرت مساء الجمعة: "نتمنى ألا تكون الخسائر في الأرواح أكبر وأن يتم إنقاذ عمال منجمنا".

ووقع الانفجار الجمعة (14 أكتوبر/تشرين الأول 2022) فى منجم في مدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود وأودى بحياة 28 شخصاً حسب آخر حصيلة أعلنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر. وأضاف أن أحد عشر شخصاً أخرجوا من المنجم ويتلقون العلاج في المستشفى.

وتبذل فرق الإنقاذ جهوداً شاقة لمحاولة إنقاذ عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 متراً تحت مستوى سطح البحر.