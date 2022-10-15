تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 176.58 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم السبت ، رغم صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 201.80 ريال (53.71 دولار) مقارنة بـ 202.62 ريال (53.90 دولار) أمس. .

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 176.58 ريالاً (47 دولاراً) ، مقابل 177.29 ريالاً (47.16 دولاراً) أمس..

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 151.35 ريال (40.28 دولار) ، مقابل 151.96 ريال (40.42 دولار) أمس..

كما انخفض سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6276 ريالاً (1670 دولاراً) مقابل 6301 ريالاً (1676 دولاراً) أمس..

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية إلى 1413 ريالاً (375.98 دولاراً) ، مقابل 1418 ريالاً (377.29 دولاراً) أمس..