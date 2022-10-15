10 شروط للتجديد..#الجوازات: لا غرامات مالية حال انتهاء صلاحية جواز السفر #عاجل

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تجديد جواز السفر متاح في اي وقت للمواطنين والمواطنات لافتاً أنه حال انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا تترتب عليه أي غرامات مالية.

تجديد جواز السفر لأقل من 21 عام

وأشارت الجوازات أنه يتاح تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة "أقل من 21 عاما فقط"، فيما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة «أبشر» في حال تجاوز عمره 21 عاما.

رسوم تجديد جواز السفر

وحول الرسوم ، أوضحت الجوازات أن رسوم التجديد تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، علماً أن التجديد لمدة 10 سنوات تكون لمن أتم 21 عاماً.

رصيد مدفوعات الخدمات

وأشارت أنه في حال تجديد الجواز عبر منصة «أبشر»، فيتم تجديده لمدة 5 سنوات فقط، ويمكن للمستفيد الاطلاع على رصيد مدفوعات الخدمات عبر حسابه في «أبشر»، وفي حال الرغبة باستعادة الرصيد المتبقي يمكنه ذلك عبر حسابه البنكي.

كما أنه في حال الرغبة بالحصول على الجواز الإلكتروني فيتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.

شروط تجديد جواز السفر

وشددت «الجوازات» على أنه يشترط لتجديد جواز السفر.

-صلاحية هوية المواطن أو المواطنة صاحب الطلب

-سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على صاحب الطلب

-توفر بصمة وصورة للمواطن أو المواطنة في أنظمة وزارة الداخلية

-سداد رسوم تجديد الجواز بما يتوافق مع مدة الصلاحية المختارة

- وجود المواطن المستفيد داخل المملكة

- أن يكون المستفيد على قيد الحياة

- يجب ألا يكون الجواز الحالي مفقودا أو تالفا

- سيتم تجديد جواز السفر لصاحب الجواز الأساسي فقط

- المرافقون في الجواز يمكن إصدار جوازات لهم بعد عملية التجديد