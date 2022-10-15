خبير #أرصاد يوضّح الفرق بين سُحب موسم ” #الوسم” وأمطاره

أوضح خبير الأرصاد الجوية، خالد بن صالح الزعاق؛ أنه مع دخول موسم الوسم تبدأ في الصباح الباكر هبوب الرياح اللطيفة مع استقبال السحب القادمة من هضبة البحيرات في إفريقيا ومن بحر العرب والبحر الأحمر، وتلك السحب تحط رحالها على كل دول الخليج.

وقال الزعاق؛ إن سحب الوسم إذا كانت منفرشة تسمّى المرابيع؛ مفردها مرباع كمرابيع الإبل، التي كانت تنتج في أول الزمان، وإذا كانت منفردة تسمّى قلائد الوسم، والقلائد هي التي تعلق على العنق من أجل الزينة، فسحب الوسم زينة للسماء.

وأشار في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن أول أمطار في الوسم تسمّى الغسول؛ حيث تغسل الأرض وتمهدها، والثانية تسمّى الثروي؛ وهي تثري وتغني الأرض بجميع أنواع الحشائش "الروب والنفل والفقع".

وأكمل، أن بعضهم يعدّون أن أمطار الثروي سُميت بهذا الاسم لارتباطها بنجوم الثريا، التي تظهر مع مغيب الشمس.