الحياة_الفطرية يوضح حقيقة فيديو متداول لكائن ظهر بمنتزه المربع بأحد رفيدة

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يوضح حقيقة الفيديو المتداول للكائن الذي ظهر بمنتزه المربع بأحد رفيدة

وقال المركز: إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي يظهر فـيـه حـيـوان غريـب بمنتزه المربـع بمحـافـظـه أحـد رفـيـدة، يؤكـد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريـة أنـه وبـعـد إرسـال فريق ميداني يوم الأربعاء 2022/10/12م والوقوف على الموقـع تبين أن الكائن أحد الكلاب السائبة.

وأكد المركز في الوقت نفسه متابعته جميع ما ينشر في وسائل الإعلام والتفاعل الفوري معها مهيبا بالجميع تحري الدقة في النشر والرجوع للمركز في الحالات المتعلقة بالحياة الفطرية بالإبلاغ عنهـا عبر منصة فطري أو التواصل من خلال جميع المنصات الإعلامية للمركز.