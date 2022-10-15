جازان.. طرح 5 فرص استثمارية متنوعة

طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز وادي جازان 5 فرص استثمارية متنوعة في مواقع متعددة بالمركز ، سعيًا لتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن الفرص شملت صيانة وتأجير أرض فضاء؛ لإقامة مجمع محال وأنشطة تجارية في قرية البديع والقرفي، بالإضافة إلى إقامة مقاهي ومنشآت لتقديم الأغذية بقرية الواصلي، ومقاهي ومطاعم بقرية الريان، إلى جانب موقع مخصص لإنشاء لوحة إعلانية دعائية إلكترونية من ثلاثة أوجه على طريق أبوعريش – جازان .

ودعت البلدية الراغبين في الاستثمارات للدخول على منصة (فرص) والاستفادة من الفرص الاستثمارية .