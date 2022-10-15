وزير_الاستثمار: العوامل المشتركة بين #المملكة و #جنوب_أفريقيا فرصة لا تقدر بثمن

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن المملكة تشارك جمهورية جنوب إفريقيا العديد من المقومات والإمكانات الاقتصادية الهائلة، فالمملكة تعتبر أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والعالم العربي، ولها دور سياسي واقتصادي رائد في المنطقة.

وأضاف خلال مخاطبته اليوم (السبت) الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي الجنوب إفريقي، أن دولة جنوب إفريقيا تعد ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا وأكثرها تنوعاً وازدهارا؛ باقتصاد متقدم تقنياً، وإمكانات اقتصادية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وقطاع خاص حيوي وتنافسي.

وأبان أن كل تلك المقومات والعوامل المشتركة تشكل فرصة لا تقدر بثمن لتعزيز التعاون المشترك، والذي يمكن أن يكون تعاوناً استثنائياً بين البلدين، خاصة بالنظر إلى حجم التحولات والتحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي