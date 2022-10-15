أنشيلوتى يعلن قائمة الملكى لمواجهة الكلاسيكو غداً

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن قائمة الملكي لمواجهة برشلونة فى الكلاسيكو المقرر إقامته غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وشهدت قائمة الريال ضد برشلونة غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وداني سيبايوس بسبب استمرار معاناتهما من الإصابة.

وضمت قائمة الريال ضد برشلونة 23 لاعبًا كالتالى:

حراسة المرمي: لونين، لوبيز، لوكاس كانيزاريس

الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي

الهجوم: بنزيما، فينيسيوس، هازارد، أسينسيو، رودريجو، ماريانو دياز