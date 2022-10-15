تمت باتفاق.. شرطة #جدة تكشف حقيقة تعرض مقيم للاعتداء والسلب #عاجل

فضحت شرطة جدة خيوط مؤامرة بين 5 مقيمين في جدة لسلب مبلغ مالي يعود لإحدى المؤسسات، عبر تمثيل اعتداء على أحدهم، وسرقة المبلغ منه.

وقالت شرطة محافظة جدة، في بيان، إنه لا صحة لبلاغ تقدم به مقيم من الإريترية عن تعرضه في أحد الأحياء السكنية للاعتداء من قبل 4 أشخاص برش مادة على عينية وسلب مبلغ 78,000 ريال.

وأضافت أنه إجراءات الاستدلال كشفت أن المبلغ يعود لإحدى المؤسسات، وتم الحادث باتفاق بين الجناة، بمقابل مادي.

وأوضحت أن المتهمين الأربعة الباقين من من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.