آخر الأحياء المستهدفة.. “عشوائيات جدة” تباشر إزالة “أم السلم” و”كيلو 14″ #جدة #عشوائيات_جدة

بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم السبت، أعمال إزالة آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، وهي "أم السلم" و"كيلو 14"، وذلك عقب نهاية مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وتأتي أعمال الإزالة بهدف تطوير تلك الأحياء وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم والإسكان.

وبحسب بيان للجنة، فإن عدد الأحياء التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 32 حيا وفقا للخطة المعلنة، مؤكدة أن الأعمال الميدانية مستمرة حتى استكمال الإزالة ورفع الأنقاض من جميع الأحياء.

وتقدم اللجنة، إلى جانب أعمال الإزالة، عدة خدمات، من بينها: نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين تسلّم التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.