باكستان: أصولنا النووية “تفي بكل المعايير”.. ونرفض تصريحات #بايدن بشأنها

طالب المسؤولون الباكستانيون، اليوم السبت، أن يوضح نظراؤهم الأمريكيون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس جو بايدن التي قال فيها إن باكستان قد تكون واحدة من الدول الأكثر خطورة في العالم لأنها تمتلك اسلحة نووية.

وخلال الكلمة التي أدلى بها بايدن أمس الجمعة، أمام لجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي بالكونجرس، أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى المخزون النووي الباكستاني قائلا إن هناك أسلحة نووية وتفتقر إلى التماسك والتضامن.

وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري إن الحكومة سوف تقدم احتجاجا للسفير الأمريكي للحصول على توضيح.

وأضاف زارداري أمام الصحفيين في كراتشي "أنا متفاجئ من تصريحات الرئيس بايدن".

وأشار الوزير إلى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة والاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين، وقال "إذا ما كان هناك مثل هذا القلق، أتصور أنهم كانوا قد طرحوها علي".

وقال إن الأصول النووية الباكستانية تفي "بكل المعايير الدولية" وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالأمن والسلامة.