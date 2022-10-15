أوابك: قرار #أوبك+ بخفض‭ ‬إنتاج #النفط جاء في الوقت المناسب

أكد علي بن سبت، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن قرار منظمة أوبك+ بخفض الإنتاج صائب وجاء في التوقيت المناسب.

وفي 5 أكتوبر الجاري قررت منظمة أوبك+ خفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميًا.

وقال في بيان صحفي اليوم السبت، إن قرار أوبك+ جاء بسبب حالة عدم اليقين في أداء الاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3% خلال 2023، مشيرا إلى القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك+ في اتخاذ خطوات استباقية لتفادي الاختلالات في سوق النفط.

وتضم منظمة أوابك كل من: السعودية والجزائر والكويت والبحرين ومصر والعراق وليبيا وقطر وسوريا وتونس والإمارات.