خالد_سامي “تريند” في المملكة.. فيديو مؤثر من نجله

جاء اسم الفنان السعودي خالد سامي ضمن الموضوعات الأكثر رواجا على محركات البحث في السعودية، بعد تغريدة مؤثرة لنجله.

ونشر "تركي" نجل الفنان خالد سامي مقطع فيديو عبر حسابه في "تيك توك" لأكثر الأعمال التي يحبها والده خلال مسيرته الفنية، وعلّق: "الدنيا حظوظ كانت من أكثر الأعمال اللي أبوي يحبها بمسيرته، يارب يقوم أبوي بالسلامة ونرجع نشوف الثنائية من جديد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وانهالت التعليقات بالدعوات، ومنا ما كتبه حساب "محمد العنزي": "اللهم اشفي الفنان القدير خالد سامي لكي يعود نجما كما كان ونستمتع بأدواره في جميع الأعمال التي شارك فيها.. الله هو الشافي والكافي والمعافى وهو على كل شيء قدير".

ويعاني الفنان السعودي من أمراض خطيرة منذ فترة طويلة ويرقد طريح الفراش منذ أشهر ودخل في غيبوبة عقب تدهور حالته الصحية.

ولا تزل صحة الفنان محل اهتمام جمهوره، وكانت زوجته عايدة العتيبي قد صرحت بأن حالة زوجها مستقرة ويخضع للعلاج. ودعت إلى توخي الدقة والحذر أثناء نقل المعلومات عن حالته.