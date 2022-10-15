العالم ممدوح العنزي: النظام التقليدي للتعليم “حضور عدد سنوات” سوف يتغير شئنا أم أبينا

أعلن العالم السعودي الدكتور ممدوح العنزي عميد التطوير وضمان الجودة بجامعة الأمير سلطان، عن إجراء تغيير في نظام التعليم التقليدي قريبا.

وقال العنزي في حواره مع برنامج “يا هلا” إن التحول الرقمي أصبح موجودا في جميع مناحي الحياة، مشيرا إلى أن الجمود في النظام التعليمي وهو إلزام الطالب بالحضور لمدة 4 سنوات والجلوس في الفصل سيتم تغييره.

وأضاف: "بدأنا في الحصول على تغييرات مثل تغيير دور عضو هيئة التعليم من التلقين إلى التفاعل، والمرونة في الاعتماد وتحويل بعض الأشياء في سوق العمل، بالإضافة إلى استخدام التقنية في أدوات التعلم فمثلا بعد الحصول على دورة معينة خلال فترة زمنية قصيرة سيتم إجراء معادلة مع الفصل الدراسي”.

وكشف عن تفاصيل تعاونه مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لرفع مستوى مخرجات الجامعات لما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، قائلا إن هيئة تقويم التعليم والتدريب هدفها الرئيسي متابعة لجودة التعليم سوء التعليم العام أو التعليم العالي أو حتى الآن التعليم المهني.

وأضاف الدكتور ممدوح العنزي: “كان في البداية كل شيء ملقى على عاتق وزارة التعليم، وهيئة التدريب هي جهة محايدة لتقييم الجامعات ومخرجات الجامعات وبدأت في الاعتماد المؤسسي والبرامجي والتجارب ناجحة منذ 2004 حتى الآن”.

وواصل: “بدأوا الآن يبنون على توطين الاعتمادات العالمية.. وأعمل مستشارا ببرنامج جاهزية والهدف منه رفع مستوى مخرجات الجامعات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، فسوق العمل يعمل معنا في البرنامج لكل تخصص يوجد 5 جهات حكومية أو خاصة تدلي برأيها في ما تحتاجه من الخريج في التخصص المعين”.

وتابع: "نعمل من الناحية الأكاديمية، ونبحث عن ما هي المعايير الدولية؟ وأفضل المعايير نستخدمها في الحصول على تخصصات معينة لكي نستخدمها في الجامعات ويوجد حد أدنى من المعايير.. والهدف رفع الجاهزية لتخريج شخص فاعل منتج في سوق العمل، ومن المتوقع تفعيل المشروع قبل نهاية العام".

واختتم الدكتور ممدوح العنزي: “انتهيا من الهدف الأول وهو الحصول على اتفاقية واشنطن للتخصصات الهندسية وتخصصات الحاسب”.