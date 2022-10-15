إيلون_ماسك يتراجع عن “قراره الصادم” بشأن #أوكرانيا

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم، عن قراره الصادم بشأن أوكرانيا.

وأعلن رجل الأعمال الأمريكي استمرار تقديم خدمات الاتصالات في أوكرانيا مجانًا.

وقال ماسك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على الرغم من أن ستارلينك Starlink لا تزال تخسر الأموال وأن الشركات الأخرى تحصل على مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية مجانًا".

وكان ماسك قد تغريدة على حسابه على موقع تويتر قال فيها: "سبايس إكس لا تطالب باسترداد التكلفة السابقة، لكنها لا تستطيع الاستمرار في تمويل المنظومة القائمة بالفعل إلى أجل غير مسمى".