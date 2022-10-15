عادات خاطئة منتشرة تضر #العدسات_اللاصقة.. احذري المياه

وجه الدكتور طراد القاضي، استشاري ليزك وقرنية العين، تحذيرات عدة لمستخدمي العدسات اللاصقة، مؤكدا أن عمليات تغيير لون عدسة العين غير آمنة نهائياً.

وقال القاضي أثناء وجوده في برنامج "هلا" عبر قناة "روتانا خليجية"، إنه يوجد أكثر من نوع لتغيير لون عدسة العين وهي نوع كان يجرى سابقا بحيث يغطي السواد داخل العين وهذا خطأ وغير آمن ولا يجب إجرائه نهائيا، ويحدث في أماكن لا تخضع للرقابة.

وأضاف: "يوجد نوع جديد.. القرنية لونها شفاف فيقومون بوضع صبغة في القرنية الشفافة وهي تحت الدراسة حتى الآن".

ووجه طراد القاضي تحذيرا لمستخدمي العدسات اللاصقة منها تجنب الحرارة التي تؤدي إلى إذابة العدسة خاصة في فصل الشتاء والقرب من المدفئة والنار، وأيضا الغبار الذي قد يدخل تحت العدسة يودئ إلى ازعاج العين.

وقدم استشاري الليزك والقرنية نصائح لاستخدام العدسات وهي: عدم النوم بالعدسة لأن احتمالية حدوث إلتهاب القرنية زيادة بعشر أضعاف الشخص الذي لا يستخدم العدسات، وعدم السباحة بالعدسة لأنها تؤدي إلى حدوث التهابات.

وأوضح أن ترطيب العدسة القديمة بمياه الشرب قد يؤدي إلى حدوث التهاب ولا بد من استخدام المحلول الخاص بها لأن هذا النوع من الالتهابات يكتشف متأخرًا وعلاجه يحتاج إلى عامين.