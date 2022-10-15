الطائي يصدر بيانا رسمياً بشأن مخالفات فنية وإدراية في لقاء الهلال

أسامه الطريفي - الوئام

أصدر نادي الطائي السعودي بيانا رسمياً بين فيه قبل قليل أن إدراة النادي تأسف للتجاوزات الفنية والإدراية والتي حدثت في مباراة الهلال.

وأوضح نادي الطائي استغرابه بطقم غير معتمد للفريق الخصم، وليس من ضمن الأطقم المعتمدة لمراقب المباراة، وتشابه طقم الفريق المنافس مع حارس فريقه ومحالفة ذلك لما اعتمده مراقب المباراة.

وأبانت في أن إدارة النادي مسؤوله عن حفظ حقوق ناديها ومتابعة القرارات المتخذه حيال ماحدث في المباراة والتي نُقِلت على الهواء مباشرةً وأمام الجميع وأن إدارة النادي لن تدخر جهداً في طرق كافة الأبواب لحفظ حقوقها