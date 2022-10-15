مستشار #موارد_بشرية: #المرأة_السعودية حصلت على الثقة والتمكين.. ونسبة مشاركتها بسوق العمل 35%

قال مصعب الدليجان مستشار موارد بشرية، إن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 35%، مشيرا إلى أن المرأة السعودية حصلت على الثقة والتمكين من القيادة.

وأضاف الدليجان في لقاء برنامج سوق العمل المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”، أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أن تصل مشاركة المرأة 30% واليوم وصلنا إلى 35%.

وتابع: "تجازونا المستهدف وهو يعطي الرؤية الإيجابية لدور المرأة في تنمية قطاع العمل ومشاركة الرجال في دعم المستهدفات الوطنية وكذلك يوجد معدلات عالية جدا من التوظيف سبقنا الكثير من الدول الخارجية في تمكن المرأة بسوق العمل".

وأشار إلى الأسباب التي أدت إلى هذه النسبة المرضية هي الدعم الكبير الذي حصلت عليه المرأة السعودية من القيادات سواء الثقة والتمكن والتطوير وانفتاح السوق وتوفير الكثير من برامج دعم المرأة مثل “قرة” و"وصول"، إضافة إلى تهيئة أماكن العمل فوزارة إدارة الموارد البشرية أصدرت قرارات تنظيمية لكي تستوعب جميع الفئات ذكور وإناث وأصحاب الهمم.

واختتم إلى أن ثمرة النجاح أن نصل إلى 35% من المستهدف في رؤية 2030.