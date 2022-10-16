طقس الأحد.. “#الأرصاد”: #سحب رعدية ممطرة وتكوّن #الضباب على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لطقس اليوم الأحد، والذي تضمن توقعات بهطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

سماء غائمة

وتوقع "الأرصاد" أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تكون الضباب على هذه المناطق

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية ، مكة المكرمة والمدينة المنورة .

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-24 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار على عسير حتى 8 مساءً

على جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي الربوعة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.