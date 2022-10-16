كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 21  ألف إصابة جديدة بفيروس #كورونا

تشهد دولة كوريا الجنوبية ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي آخر إحصائية ، سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 21469 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 25 مليونا و120 ألفا و465 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

و أضافت الوكالة أن البلاد شهدت 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و840 حالة، كما بلغت أعداد الحالات الخطيرة 247 حالة، بارتفاع حالتين عن اليوم السابق.

إصابات كورونا حول العالم

على جانب آخر، ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 624 مليونا و390 ألفا و516 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و566 ألفا و749 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و65 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ687 ألفا و144 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و874 وفاة.