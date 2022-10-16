هل يتم تحصيل #غرامات حال عدم تجديد #جواز_السفر في موعده؟.. “#الجوازات” توضح #عاجل

أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية فرض غرامات حال عدم تجديد جواز السفر في موعده المحدد، وانتهاء سريان صلاحيته.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع "تويتر"، أن عدم تجديد جواز السفر المنتهية فترة سريان صلاحيته لا يترتب عليه أي غرامات مالية، مشيرة "الجوازات" إلى أن للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء.

وكانت "الجوازات" أكّدت سابقاً ضرورة خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات، حتى يتاح له إصدار أو تجديد جواز السفر.

وتتيح منصة "أبشر" إمكانية تجديد جواز السفر من خلال اتباع هذه الخطوات:

1-الدخول إلى رابط منصة أبشر.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

3- اختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.

4- سجل اسم المستفيد من الخدمة.

5- ستظهر بيانات جواز السفر.

6- اختيار مدة صلاحية جواز السفر.

7- حدد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو البريد السعودي.

8 - وافق على الشروط والأحكام.

9- أكد طلبك