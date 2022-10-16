في أول تصريحات له عقب تولي المنصب.. #وزير_المالية البريطاني الجديد: #ليز_تراس ارتكبت أخطاء

في أول تصريحات له عقب توليه منصب وزير المالية أمس السبت، شن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت ، هجوماً على رئيسة الوزراء ليز تراس.

وقال "هانت" إن رئيسة الوزراء "ليز تراس" ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلا عن شهر، لافتاً إلى أن "تراس" ارتكبت اخطأ اقتصادية ولابد من تصحيحها.

وحول خطته الاقتصادية المستقبلية ، أكد "هانت" أنه ستتم زيادة بعض الضرائب كما أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق.

وتابع "ستكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية. الشيء الذي يريده الناس والأسواق تريده وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار".

تعيين هانت وزيراً للمالية

وأمس السبت، عُيّن وزير الصحة والخارجية السابق جيريمي هانت وزيرا للمالية في بريطانيا، خلفا لـ كواسي كوارتنغ الذي أقيل من منصبه.

وفي خطوات متلاحقة، أعلنت رئيسة الوزراء ليز تراس عن تغيير محوري جديد في خطة حكومتها الخاصة بالاستقطاعات الضريبية، وذلك في محاولة لطمأنة الأسواق المالية.

وقالت تراس، في مؤتمر صحفي، إنها ستعيد النظر في خطتها لإلغاء زيادة كانت مزمعة في الضريبة على الشركات.

وفي ردّ على سؤال عما إذا كانت باقية في منصبها كرئيسة للوزراء قالت تراس إنها "مصرّة على الوفاء بتعهداتها".